Beim Arztvortrag in Stadtbergen geht es um das Thema Auslandsreisen

Plus Dr. André Fuchs informiert im Bürgersaal Stadtbergen über die Gefahren bei Reisen in die Tropen, das Hochgebirge oder bei Tauchgängen.

Vielen Reisenden fehlt nach Ansicht des Oberarztes für Infektiologie der III. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Dr. André Fuchs, noch das richtige Bewusstsein dafür, dass sie sich während ihrer Reise vor Infektionen und Pandemien schützen müssen. Deshalb will er in seinem Vortrag im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen über mögliche Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen aufklären.