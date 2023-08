Besondere, inklusive Tanzshow kommt nach Stadtbergen

Zwei Teams aus Augsburg und Baden-Württemberg haben die „Das Kleid“ zusammengestellt. Dazu wurde auch ein Film gedreht.

Ein Filmteam des Tanzkunstwerks Augsburg und der Tanzvilla Creglingen (Baden-Württemberg) ging kürzlich in Augsburg auf Motivsuche. Für die geplante Tanzshow „Das Kleid“ drehte das Kreativteam an mehreren Orten der Stadt Augsburg und vorher auch in Creglingen mehrere Szenen für einen Film, der Bestandteil der komplexen Bühnenshow sein wird. Die Show, die am 7. Oktober in Creglingen ihre Uraufführung erleben wird, ist kurz darauf auch in Stadtbergen zu sehen. Termin ist am Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Die Show verbindet auf einzigartige Weise Film, Videokunst und Tanz und stellt damit ein Novum unter den Tanzshows dar.

Durch die Förderung des Projekts durch die „Aktion Mensch“ sei es überhaupt erst möglich geworden, ein solch aufwendiges Unterfangen auf die Beine zu stellen, so Jeanette Kellert, die Vorsitzende des Vereins Tanzvilla Creglingen. Da sich die „Aktion Mensch“ auch der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen verpflichtet fühlt, bringen sich vorwiegend die jungen Mitglieder der Tanzvilla diesmal in die Entwicklung der Story ein und sind auch in die Umsetzung des Projekts involviert. Neben ihrem Studium, ihrer Ausbildung oder ihrem Schulbesuch haben die Mädchen und jungen Frauen Choreografien ausgesucht und erarbeitet, stehen vor oder hinter der Kamera, suchen Kostüme und Musik aus und stehen dann natürlich auch selbst auf der Bühne.

Beide Teams arbeiten seit Langem zusammen

Mit dem Tanzkunstwerk Augsburg und den kreativen Köpfen Ida Mahin und Maximilian Wildgruber verbindet die Tanzvilla schon länger eine produktive Freundschaft. Vor allem die innovative Fusion verschiedener Tanzstile in ihren Choreografien prägt das Gesicht der Show. Dafür ist das Tanzkunstwerk weit über die Grenzen der Stadt Augsburg bekannt. Deshalb ist man für dieses Projekt übereingekommen, Synergien zu nutzen und Kräfte zu bündeln. Ida Mahin: „Wir wollen und können unsere Ideen umsetzen, ohne dass uns jemand etwas vorschreibt, und wenn es dem Publikum dann noch gefällt, sind wir glücklich“. Der Vorverkauf für die Shows ist angelaufen über den online-Ticketshop der Tanzvilla Creglingen, www.tanzvilla-creglingen.de. (AZ)