Besucherrekord beim Stadtberger Stadtfest 2022 und kaum Zwischenfälle

Plus Im Sicherheits- und Verkehrsausschuss ging es ums Stadtfest, den Pop-up-Radweg und die Flüchtlingslage. Insgesamt waren die Berichte meistens positiv.

Es gab viele gute Nachrichten, die Ordnungsamtsleiter Markus Voh dem Ausschuss überbringen konnte. So läuft etwa die Versorgung der inzwischen 104 Geflüchteten aus der Ukraine gut und reibungslos. Nur neun davon leben in Gemeinschaftsunterkünften, die anderen sind alle privat untergebracht und haben teilweise schon Jobs gefunden. "Sehr, sehr gut" laufe die Unterstützung der Flüchtlinge durch eine eigens angestellte Verwaltungskraft, die Ukrainisch spricht und an zwei Tagen in der Woche beim Ausfüllen von Anträgen und anderen Problemen hilft. "Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft unserer Bürger groß, das kann man nur loben", so Voh in der Ausschusssitzung.

