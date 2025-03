Betrunken aufs E-Bike? Polizei schaltet sich ein

In Stadtbergen hat eine Frau am Samstagabend verhindert, dass ein 42-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Bike fuhr. Gegen 22 Uhr verständigte die Zeugin die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige alkoholisiert sei und nun Am Sportpark mit seinem E-Bike fahren wolle. Die Beamten trafen den 42-Jährigen vor Ort an. Bei der Kontrolle stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über 2,0 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die mögliche Fahrt des Mannes. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm keine. (kar)

