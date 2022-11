Betrunkener Ladendieb in Stadtbergen wehrt sich massiv

Baumarkt-Mitarbeiter sprinten einem Ladendieb in Stadtbergen hinterher. Doch der Mann will sich nicht festhalten lassen.

Ein alkoholisierter Ladendieb ist am Samstag in Stadtbergen auffällig geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 28-Jährige dabei beobachtet, wie er in einem Baumarkt in der Ulmer Landstraße Werkzeuge im Wert von rund 50 Euro in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ. Zwei Marktmitarbeiter verfolgten den Dieb und konnten ihn nach kurzem Spurt im Außenbereich stellen.

Der 28-Jährige wehrte sich massiv, konnte aber trotz Fluchtversuch bis zum Eintreffen der Polizeistreife vom Personal festgehalten werden. Hierbei zeigte sich der 28-Jährige laut Polizei aggressiv und uneinsichtig und musste kurzfristig gefesselt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Der Mann wird wegen räuberischem Diebstahl angezeigt, da er sich bei seinem Fluchtversuch körperlich wehrte, um in Besitz seiner Beute zu bleiben. (kar)