Betrunkener pöbelt in Stadtbergen Passanten an und verletzt Polizisten

Ein Betrunkener hat am Dienstagvormittag mehrere Passanten auf einem Supermarktparkplatz angepöbelt. Auch die Polizei kam nicht ohne Blessuren davon.

Als die Polizei gegen 8.20 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, sollte bei dem 47-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt werden. Der Randalierer leistete jedoch so heftig Widerstand, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Letztendlich stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,4 Promille deutlich alkoholisiert war. Da er sich jedoch völlig uneinsichtig zeigte und weiter pöbelte, sollte er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Auch hierbei wehrte sich der 47-Jährige so heftig, dass ihm die Polizei Handschellen anlegen musste, um ihn in den Polizeiarrest einzuliefern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der 47-Jährige nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (thia)