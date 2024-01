Betrunkener wird in Stadtbergen aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei kontrolliert in der Nacht auf Augsburg einen Autofahrer in Stadtbergen. Der dürfte nun seinen Führerschein los sein.

Betrunken hinterm Steuer war laut Polizei ein 37-Jährigen in Stadtbergen unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Autofahrer in der Nacht auf Freitag um 0.15 Uhr in der Leitershofer Straße. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über ein Promille. er Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 37-Jährigen. (kinp)