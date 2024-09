Wie nachhaltig ist das Heizen mit heimischem Holz?

Holz ist der wichtigste erneuerbare Energieträger in Bayern. Im Jahr 2021 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch in Bayern 21,7 Prozent. Dabei hatte Holz einen Anteil von insgesamt 8,6 Prozent. „Da ist noch ordentlich Luft nach oben“, findet Siegfried Völkl, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg laut Pressemitteilung. Denn die Kritik, energetische Holzverwendung führe zur Übernutzung unserer heimischen Wälder, sei aus forstfachlicher Sicht nicht haltbar. „Energieholz ist ein Koppelprodukt, das bei der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Wälder automatisch mit anfällt“, weiß der Forstmann.

Nur, was nicht verwertet werden kann, wird Hackschnitzel

Holz als Energieträger sei regional verfügbar und relativ krisenstabil. Auch für den Wald habe die Nutzung von Energieholz positive Effekte. „Die Sorge, dass unsere Wälder für die Gewinnung von Brennstoffen abgeholzt werden, ist völlig unbegründet“, sagt Völkl. „Energieholz entsteht überwiegend als sogenanntes Koppelprodukt.“ Das bedeute: Beim Einschlag von Holz für die stoffliche Nutzung, wie zum Beispiel Bauholz, würden dafür nicht verwertbare Anteile, wie die Gipfel der Bäume, anfallen. Diese wiederum werden dann gehackt und sinnvoll als Hackschnitzel verwertet, erklärt der Fachmann.

Zudem sei die Aufarbeitung und Entfernung von Fichtenkronen und ‑schadholz aus den Wäldern wichtig, um der weiteren Vermehrung und Ausbreitung von Borkenkäfern Einhalt zu gebieten. Durch das Hacken dieses anfallenden Materials wird der Brutraum für den Borkenkäfer reduziert und die weitere Verbreitung des Schädlings kann ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingedämmt.

„Der Holzeinschlag in Bayern lag im vergangenen Jahrzehnt laut der dritten Bundeswaldinventur immer deutlich unterhalb des Zuwachses“, ergänzt Markus Riebler, Forstexperte an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Der Vorwurf der Übernutzung der Wälder sei für Bayern demnach auf Landschaftsebene nicht zutreffend, speziell nicht in der Region um Augsburg mit überdurchschnittlich hohen Vorräten an hiebsreifem Fichtenholz. Um den Waldumbau in Bayern noch weiter voranzutreiben, wäre demnach eine vorübergehende Erhöhung der Holznutzung sogar waldbaulich eher sinnvoll und wünschenswert. „In diesem Zuge würde sich auch das Energieholzaufkommen vorübergehend sogar erhöhen,“ erläutert Riebler weiter.