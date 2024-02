Bildung und Freizeitaktivitäten für Familien im Haus der Senioren

Das AWO Haus der Familie in Stadtbergen bietet Kurse für die ganze Familie. Für viele Kurse des Sommersemesters 2024 sind noch Plätze frei.

Das Haus der Familie, Familienbildungsstätte des Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverbandes Schwaben, Goethestraße 12, bietet für alle Altersstufen das Passende: „Prager Eltern Kind Programm“ (PEKiP) und Musikgarten für Babys, Bewegung und Basteln für Kleinkinder, Eltern-Kind-Kochen und Experimentieren für das Kindergartenalter und für Schulkinder ein Osterferienprogramm, Trommeln und ein Gaming-Workshop. Speziell für den Muttertag gibt es einen Papa-Kind-Kochtag unter dem Motto „Mama, Du bist eingeladen“.

Eltern können sich fit machen in Erster Hilfe am Kind, sich Tipps zur Elternzeit und Erziehung holen oder beispielsweise an der Nähmaschine oder mit Ton kreativ werden. In der Spielgruppe „Miniclub“ geben erfahrene Pädagoginnen Informationen zur Entwicklung der Kleinen und bieten Spielanregungen. Erste Materialerfahrungen und Basteleien, Sing- und Bewegungsspiele machen Eltern und Kindern nicht nur in der Gruppe Spaß, sondern sind auch für Regennachmittage daheim wertvoll.

Für einige Freizeitaktivitäten im AWO Haus der Familie muss man sich voranmelden

Tipps zum Vormerken: Für das Kindertheater „Das Nein-Horn“ am Sonntag, 17. März, 15 Uhr, gibt es noch Karten. Auch die Verkaufsplätze für die beliebte Kinderkleider- und Spielzeugbörse am Samstag, 13. April, und den Frauenkram-Klamottenflohmarkt am Freitag, 3. Mai, können schon gebucht werden. Informationen zu allen Angeboten und die Online-Anmeldung gibt es auf der Homepage www.awo-haus-der-familie.de. Erreichbar ist die AWO-Familienbildungsstätte unter Telefon 0821/2436707 oder per E-Mail unter haus-der-familie@awo-schwaben.de, außerhalb der Telefonzeiten kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, ein Rückruf erfolgt. Ansprechpartnerinnen sind Anke Reiser und Evelyn Jonschel.