Stadtbergen

12:03 Uhr

Archäologen finden unbekannte Hügelgräber in Stadtbergen

An der Panzerstraße in Stadtbergen soll eine Waldorfschule entstehen. Bevor die Bauarbeiten beginnen können, waren Archäologen vor Ort. Und haben Erstaunliches gefunden.

Plus Bei den Vorarbeiten zum Neubau der Waldorfschule sind Archäologen auf Gräber aus dem siebten Jahrhundert vor Christus gestoßen. Was es mit diesen auf sich hat.

Wer das Stadtwappen von Stadtbergen etwas genauer unter die Lupe nimmt, wird darauf nicht nur die Pfarrkirche St. Nikolaus entdecken, sondern auch fünf grüne Hügel, die wie eine sanft gewellte Wiesenlandschaft wirken. Doch deren wahre Bedeutung ist sehr viel geheimnisvoller – denn in Wirklichkeit handelt es sich um uralte Grabhügel, die von unseren Vorfahren in der sogenannten Hallstattzeit im 7. Jahrhundert vor Christus angelegt worden waren, also ganze 650 Jahre bevor die legendäre Pharaonin Kleopatra Ägypten regierte. Nun sind bei den Vorarbeiten zum Neubau der Waldorfschule südlich der Panzerstraße weitere dieser Grabstätten aufgetaucht.

Doch allzu verwunderlich ist dies keineswegs, wie Melanie Zobl vom zuständigen archäologischen Dienstleistungsinstitut Archäograph in Friedberg erklärt: „Das hallstattzeitliche Grabhügelfeld von Stadtbergen westlich der Wertach und südlich der Panzerstraße gehört mit knapp 140 bekannten Einzelhügeln zu den größten bekannten Grabhügelfeldern in Schwaben.“ Aber wirklich Ruhe hatten die dort bestatteten Menschen der Hallstattzeit im Laufe der Jahrhunderte keineswegs: Bei modernen Ausgrabungen konnten bereits mittelalterliche Störungen wie etwa Raubgräberei festgestellt werden, während kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die US-Armee einen Teil des Geländes kurzerhand zu einem Golfplatz einebnete.

