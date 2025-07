In Stadtbergen gibts fair gehandelte Lebensmittel zum Frühstück

Am Samstag verwandelte sich der Platz vor dem Rathaus in Stadtbergen in einen Treffpunkt für nachhaltigen Genuss: Beim fairen Frühstück drehte sich alles um fair gehandeltes, biologisches und regionales Essen – und darum, ein Bewusstsein für einen gerechteren Welthandel zu schaffen. Das Buffet bot eine bunte Vielfalt an vegetarischen und veganen Speisen in Bio-Qualität, regional bezogen und fair gehandelt. Von hausgemachten Brotaufstrichen über frische Salate, Kuchen und Quiche bis hin zu fair gehandeltem Kaffee.

Ein kleines Musikensemble sorgte für eine entspannte, gemütliche Stimmung. Die Atmosphäre war freundlich, offen und einladend, ganz im Sinne der Fairtrade-Idee: gemeinsam genießen, Verantwortung übernehmen und miteinander ins Gespräch kommen. Darüber hinaus gab es für die Besucherinnen und Besucher auch eine Ausstellung mit Fairtrade-Produkten wie Kaffee oder Schokolade.

Warum Fairtrade für Stadtbergen wichtig ist

Am Eingang des Rathauses war eine Spendenbox aufgestellt, deren Erlös dem Krümelhof in Augsburg zugutekommt. Auch Bürgermeister Paulus Metz war vor Ort und zeigte sich begeistert. Organisiert wurde die Veranstaltung von Claudia Günther, Klimaschutzmanagerin der Stadt Stadtbergen, und der „Fairtrade-Steuerungsgruppe“. Stadtbergen ist seit 2013 zertifizierte Fairtrade-Stadt – eine Auszeichnung, die beweist, dass der Gedanke des fairen Handels in Stadtbergen fest verankert ist. Es werden seither vielfältige Aktionen durchgeführt, um den Bürgerinnen und Bürgern die Wichtigkeit des Themas greifbarer zu machen. So entstand dieses Jahr die Idee eines fairen Frühstücks.

Unterstützt wurde Günther von der Steuerungsgruppe, die nicht nur bei der Planung half, sondern auch einen Großteil des Buffets beisteuerte: Rund 80 Prozent der angebotenen Speisen stammten aus deren Händen – frisch zubereitet mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder aus regionalen Bio-Läden. Unterstützung kam vom Bioladen Siebenfrisch aus Leitershofen, der eine großzügige Obstspende beisteuerte. Organisatorin Günther erklärt: „Fairtrade ist uns als Fairtrade-Stadt ein großes Anliegen. Es hilft den Menschen weltweit – und es stärkt unser Bewusstsein hier vor Ort.“ Besonders lobte sie das Engagement aller Beteiligten, die das faire Frühstück möglich gemacht hatten.