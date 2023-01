BLSV-Vertreter des Bezirks Schwaben fordern mehr Schulsport

Plus Beim BLSV-Bezirkstag in Stadtbergen kommen die Sorgen und Nöte der Sportvereine zur Sprache. Das Ehrenamt gehe nach den Corona-Beschränkungen durch schwere Zeiten.

Ein Großereignis beim Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) ist der Bezirkstag, der diesmal in Stadtbergen stattfand. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter der Vereine kamen zusammen. Im Bezirk Schwaben sind 1630 Vereine und knapp 66.000 Mitglieder beheimatet. Die Corona-Pandemie geht auch am BLSV Bezirk Schwaben nicht spurlos vorüber. Mitgliederverluste, Sportstundenausfälle, Hallenschließungen - die Liste der Sorgen und Nöte im Bezirk ist lang.