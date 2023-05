Regen hält Feuerwehr am Dienstag weiter in Atem

Der starke Regen vom Dienstag hat die Feuerwehren im Landkreis Augsburg noch viele Stunden in Atem gehalten. Verletzt wurde aber niemand.

Der heftige Regen am Dienstagmittag hat die Feuerwehren im Augsburger Land auch im weiteren Verlauf des Dienstags in Atem gehalten, berichtet Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel jetzt. Bereits am Dienstagnachmittag waren vor allem im Bereich Stadtbergen einige Keller voll Wasser gelaufen. Die Stadt blieb auch in den Abendstunden ein Schwerpunkt der Einsätze, so Bechtel. "Einige Keller waren bis zu 20 Zentimeter mit Wasser voll", so Bechtel. Auch die B 17 sei einige Zentimeter hoch überschwemmt gewesen.

Auch im Raum Bobingen hatte das Wetter für eine Reihe von Einsätzen gesorgt, so Bechtel weiter. Dennoch sei es zu keinen schwereren Vorkommnissen gekommen. "Menschen wurden nicht verletzt", so der Kreisbrandrat. (jah)

