Brücke über den Schlaugraben würde bis zu 100.000 Euro kosten

Plus Der Stadtrat in Stadtbergen beschäftigt sich mit einem Bürgerantrag für eine vierte Brücke über den Schlaugraben. Dies führt zu teils kuriosen Diskussionen.

Bürgernähe schreibt sich jede Kommune gerne auf die Fahne, doch wie teuer darf diese sein? Mit dieser Frage mussten sich die Stadträte in Stadtbergen bei ihrer jüngsten Sitzung im Rathaus beschäftigen. Ein Anwohner hatte im Rahmen der Bürgerversammlung einen Antrag unter anderem zur Errichtung einer kleinen Brücke für Fußgänger und Radfahrer über den Schlaugraben am Ende der Schubertstraße eingereicht. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Antragsteller eine Liste mit 34 Unterschriften der Befürworter vorgelegt, drei Anwohner allerdings waren gegen eine Brücke. Diese Zahlen und vor allem die Kosten der Maßnahme sorgten für eine teils kuriose Diskussion im Stadtrat.