Bücherei in Stadtbergen wird für knapp 150.000 Euro renoviert

Die Stadtberger Bücherei in der Sonnenstraße 7 öffnet nach der Renovierungsphase wieder. Nicht nur optisch präsentiert sich die Stadtbibliothek neu.

Die Freude bei Büchereileiterin Stefanie Frommberger ist groß. Und auch Bürgermeister Paul Metz ist stolz, für alle Leser der Stadt Stadtbergen mit der neu eingerichteten Bücherei einen Ort der Kommunikation, der (Weiter-)Bildung und einen Rückzugsort in modernem, angenehmen Ambiente geschaffen zu haben. Dafür wurden knapp 150.000 Euro investiert. Dafür wurde aber auch einiges geändert.

Neben dem frischen Anstrich in strahlendem Weiß besticht der neue Boden aus strapazierfähigem robusten anthrazitfarbenen Kugelfilz wie die ansprechenden Regale, Theke samt den Präsentationsmöbeln, die mitarbeiter- und kundenfreundlich gestaltet sind. Für Mäntel und Jacken gerade in den Wintermonaten steht eine praktische Garderobe zur Verfügung und schicke gepolsterte Loungemöbel laden zum Verweilen ein.

Ein kleines Spielhaus zum Wohlfühlen

Die größte Änderung des Raumkonzepts ist dabei, dass die Abteilung der Erwachsenenliteratur jetzt im vorderen Bereich der Bücherei zu finden ist, während die Kinderbücherei in den hinteren Bereich umzog. Dort stehen für die kleinen Leseratten und die es werden wollen ein kleines Spielhaus zum Wohlfühlen, geeignete Tische zum Malen und Basteln und eine Vorleseecke bereit.

Neben den neu gestalteten Räumlichkeiten finden sich nicht nur zahlreiche neue Bücher, sondern in Kürze auch neue Medienarten. So können ab Januar neu beschaffte Gesellschaftsspiele, sowie Spiele für die Switch-Konsole ausgeliehen werden. Der beliebte Tonie-Bestand wird um mehr als das Doppelte vergrößert. Und für alle, die etwas lesefauler sind, gibt es leicht zu lesende Bücher mit großzügigem Schriftbild, Bücher in einfacher Sprache für alle, die sich mit komplexen Formulierungen schwertun und einige Bücher in Großdruck. Und dies für alle Altersgruppen. Der Fairtrade Kaffee aus der neu angeschafften Kaffeemaschine wurde von den Besuchern bereits getestet und für sehr gut befunden. Genießen kann man ihn und weitere Heißgetränke im Lesecafé beim Schmökern der neuesten Ausgaben verschiedener Zeitschriften.

Büchereiteam brachte viele Ideen ein

18.000 Medien und das gleich zwei Mal bewegten Stefanie Frommberger, Karin Hörold, Annemarie Schutz und Stefanie Fischer, bis sie in den verschiebbaren Regalen justiert und positioniert waren. So galt das herzliche Dankeschön des Bürgermeisters dem Büchereiteam, dessen Ideenreichtum bereits in die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen einfloss. Die Umbaukosten samt Inventar belaufen sich auf 146.000 Euro, hierfür gibt es fast 39.000 Euro an Zuschüssen. Zudem durften die Medien im Rahmen des Umbaus im Bestand ausgebaut werden, was 54.000 Euro an Ausgaben bedeutet. Hierfür gibt es einen Zuschuss von 27.000 Euro aus dem vom Freistaat Bayern geförderten Sonderetat.

