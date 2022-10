Bürger-Windrad soll Leuchtturmprojekt für Stadtbergen werden

Plus Knapp zwei Dutzend Besucher verfolgen im Stadtrat Stadtbergen die Diskussion zum von den Grünen beantragten Bürger-Windrad. Das Stimmungsbild ist eindeutig.

Schon vor Beginn der eigentlichen Tagesordnung hat das Thema Windrad für einigen Wirbel bei der Sitzung des Stadtrats in Stadtbergen Rathauses gesorgt. Knapp zwei Dutzend Besucher, sogar aus Diedorf und Gessertshausen, waren ins Rathaus gekommen, um sich über den aktuellen Stand des Antrags von Bündnis 90/Die Grünen zu informieren. Wie berichtet wünscht sich die Fraktion auf dem Gelände der Bayerischen Staatsforsten ein 166 Meter hohes Windrad, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Landtag stellte Martina Bauer daher einen Dringlichkeitsantrag.