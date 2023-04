Bund Naturschutz fordert Achse von Stadt und Land für Windräder

Die Ortsgruppe Stadtbergen im Bund Naturschutz drängt auf eine schnelle Errichtung von möglichst vielen Windrädern. Nur ein oder zwei Anlagen wären nicht wirtschaftlich.

Rückenwind für die geplante Windenergieanlage (WEA) in Stadtbergen kommt nun auch vom Bund Naturschutz. Auf der Jahreshauptversammlung in der Waldgaststätte Deuringen forderte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Ludwig Fink, eine rasche Umsetzung des Projekts an.

"Die Errichtung von Windrädern in Stadtbergen und seiner Nachbarschaft darf sich nicht im bürokratischen Unterholz verheddern, sondern muss in lichte Höhen streben", mahnt er. Wie berichtet gilt es noch einige Hürden zu meistern, da die Stadt nicht selbst im Besitz der infrage kommenden Fläche ist. Wer letztendlich den Zuschlag für die Errichtung der WEA bekommt, entscheiden die Bayerischen Staatsforsten im Anschluss an eine europaweite Ausschreibung. Der Bund Naturschutz möchte daher zur Unterstützung Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und Landrat Martin Sailer mit ins Boot holen.

Fink betont zudem, dass es mit dem Bau von nur einem Windrad nicht getan ist. Zwar sei die Windkraft in Deutschland mit Abstand die effektivste alternative Energie, schließlich könne eine einzige Anlage bei entsprechender Höhe den Strombedarf von etwa 8000 Einwohnern abdecken. "Stadtbergen hat aber 15.000 Einwohner", so Fink. Zwei Anlagen würden daher theoretisch für die Versorgung Stadtbergens genügen. Allerdings rechnet sich laut Fink die Errichtung von nur einem oder zwei Windrädern wirtschaftlich nicht. "Deshalb plädieren wir für eine Zusammenarbeit von bayerischem Staatsforst und dem benachbarten Privatforst sowie den beteiligten Kommunen, um eine wirtschaftlich und ökologisch zufriedenstellende Lösung herbeizuführen."

Bürgerbeteiligung erhöht die Akzeptanz für ein Windrad

Da neben dem möglichen Standort an der südwestlichen Ecke Stadtbergens auch Flächen auf Augsburger Flur betroffen sind, sollte eine Achse aus der Stadt Augsburg und dem Landkreis Augsburg die Federführung für das große Projekt übernehmen. "Abgeordnete des Landes, aber auch des Bundes sind in die Entwicklung mit einzubeziehen, nachdem neben der kommunalen Ebene auch die Landes- und Bundesebene direkt und indirekt betroffen sind", fordert Fink. Alternativlos ist für den Bund Naturschutz der Betrieb und die Errichtung einer WEA als Bürgerwindrad, bei dem die beteiligten Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Geld die Anlage finanzieren. "Damit erhöht sich gleichzeitig die Akzeptanz der Anlage in der Bevölkerung", nennt Fink einen weiteren Vorteil. Zur räumlichen Nähe würden dadurch auch die wirtschaftliche und die emotionale Nähe hinzukommen. Gerade eine finanziellen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung am Windrad sei für viele Menschen eine wichtige Perspektive.

Was für Windräder gilt 1 / 2 Zurück Vorwärts 10-H-Regelung und Ausnahmen Windkraftanlagen sind privilegierte Bauvorhaben. Eingeschränkt wird die Privilegierung in Bayern durch die 10-H-Regelung. Das heißt, Windräder müssen zehnmal so weit von Wohnbebauung entfernt sein wie sie hoch sind (Turm und Rotor). Ausnahmen gelten jetzt beispielsweise in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und in Wind-Vorrang- sowie -Vorbehaltsgebieten. Dort gilt ein Mindestabstand von 1000 Metern.

Konzentrationsflächen In den Kommunen, die Konzentrationsflächen haben oder jetzt solche ausweisen, können Windräder vorerst nur innerhalb dieser Flächen gebaut werden. Bis Ende des Jahres 2027 muss Bayern 1,1 Prozent und bis Ende 2032 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen haben. Wird das Ziel, das bis Ende 2027 angestrebt wird, nicht erreicht, gilt die Privilegierung überall im Außenbereich. Begrenzt wird diese dann nur durch im Einzelfall betroffenes Fachrecht. (bac)

Da die Öffentlichkeit großes Interesse an dem Projekt gezeigt hat und wie zahlreiche Anfragen beweisen, nach wie vor interessiert an dem Projekt ist, wünscht sich Fink eine regelmäßige Information der Stadt über den aktuellen Stand der Dinge. "Eine Unterrichtung über den Fortschritt der derzeitigen Verhandlungen und Gespräche sollte zeitnah erfolgen", fordert der Vorsitzende. Noch nicht geklärt ist beispielsweise, wie hoch das Windrad überhaupt sein darf.

Gewünschter Standort liegt in der Einflugschneise zum Lechfeld

Bei einer Informationsveranstaltung der Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) Ende vergangenen Jahres wurde deutlich, dass die beste Effizienz bei einer Flügelhöhe von knapp 250 Meter zu erzielen sei. Dafür aber bedarf es einer Zustimmung der Bundeswehr. Denn: Am gewünschten Standort würden die Räder in der Einflugschneise des Flughafens Lechfeld stehen. Aufgrund der sogenannten "Minimum Vectoring Altitude" (MVA) ist aktuell nur eine Flügelspitzenhöhe von 215 Metern möglich. Die Entscheidung über eine Anhebung steht noch aus.