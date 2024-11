Bunter Kreis dankt für tatkräftige Unterstützung

Mit schwerem Werkzeug waren sieben Mitarbeiter von Hilti aus Kaufering angerückt und erneuerten mit viel Muskelkraft die über 100 laufenden Meter an Holzbalken rund um den Reitplatz des Therapiezentrums Ziegelhof in Stadtbergen. Verbaut wurden dabei rund 2,5 Tonnen Holz. Die Aktion fand im Rahmen der Initiative „16 Stunden für eine bessere Zukunft“ statt. „Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung und bedanken uns für die Verbundenheit“, betonte Jacqueline Gräubig vom Bunten Kreis. Seit Jahren würden schon die Mitarbeitenden von Hilti ehrenamtlich bei größeren Arbeiten am Ziegelhof mithelfen. Dort bietet der Bunte Kreis tiergestützte Therapien, Ergo- und Physiotherapie und Erlebnispädagogik für schwerkranke Kinder und Jugendliche mit ihren Familien an.

