Chefärztin informiert in Stadtbergen über Erkrankungen der Haut

Durch Umweltverschmutzung und Klimawandel wird die Haut stärker angegriffen als zuvor. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, Erkrankungen vorzubeugen.

Egal, wie viel Kleidung man trägt – die menschliche Haut ist der Umwelt am stärksten ausgesetzt. Durch Umweltverschmutzung, aber auch den Klimawandel ist sie heute stärker angegriffen als in früheren Zeiten. Das führt zu Allergien, Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder auch zu Hautkrebs. Das sind Arbeitsgebiete der Klinik für Dermatologie und Allergologie des Uniklinikums. Direktorin und Chefärztin Prof. Dr. Julia Welzel möchte in ihrem Vortrag in der ärztlichen Vortragsreihe diesmal besonders den Blick auf die Vermeidung, Früherkennung und Eindämmung solcher Erkrankungen richten.

Bei Allergien stehen zwei Themen im Vordergrund: die Hyposensibilisierung und die Bekämpfung allergieauslösender Stoffe. Ein Beispiel dafür ist die Zurückdrängung der aus Amerika eingeschleppten Ambrosia-Pflanze. In Sachen Neurodermitis will Welzel darauf eingehen, inwiefern dieser Ekzem-Erkrankung im Fall von Vererbung innerhalb der Familie durch eine konsequente Hautpflege vorgebeugt werden kann.

Vortrag in Stadtbergen: Zu viel Bauchfett kann Schuppenflechte auslösen

Schuppenflechte kann nach Aussage der Referentin mit zahlreichen anderen Erkrankungen zusammenhängen. Sie will darauf hinweisen, dass Übergewicht häufig eine Rolle spielt. Insbesondere zu viel Bauchfett kann eine solche Entzündung auslösen, weshalb dessen Reduzierung durch gesündere Ernährung und mehr Bewegung auch dazu führen kann, dass eine Psoriasis gebessert wird oder gar nicht erst auftritt.

Ein weiteres Thema werden Hautinfektionen wie Warzen infolge von humanen Papillomviren und die Gürtelrose sein. Hier kann jeweils durch Impfungen vorgebeugt werden, wie Welzel erläutern wird. In ihrem Überblick über die Gefahren von Hautkrebs wird sie schließlich auf den richtigen UV-Schutz und das Problem des Vitamin-D-Mangels eingehen. Gerade Menschen, die von Hautkrebs betroffen sind, können oft dieses Vitamin im Körper nicht ausreichend durch Sonnenbestrahlung bilden. Außerdem wird Welzel etwas zur Früherkennung der unterschiedlichen Hautkrebsformen sagen.

Die Möglichkeiten der Prävention von Hautkrankheiten verbessern sich aus Sicht von Welzel in jüngster Zeit durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Bis vor einigen Jahren habe sich die Medizin hauptsächlich an statistischen Daten und Leitlinien orientiert. Durch die Computeranalyse großer Datenmengen sei eine stärker personalisierte Diagnostik und Behandlung möglich geworden, und dazu zähle auch eine verbesserte Prävention.

Der Vortrag "Prävention in der Dermatologie" findet am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.