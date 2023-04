CSU Stadtbergen will mit Bürgermeister Paul Metz am Ball bleiben

Plus Mit einer Zustimmung von 100 Prozent stellen die CSU-Mitglieder aus Stadtbergen, Leitershofen und Deuringen Amtsinhaber Paul Metz erneut zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt auf. Am 16. Juli wird gewählt.

Für die Fußballfans des FC Bayern München war dieser Mittwoch eher ein schwarzer Tag. Für die Fans von Bürgermeister Paul Metz allerdings ein Abend der Freude. "Wir sind eine starke Mannschaft und schicken den stärksten Bürgermeisterkandidaten aufs Spielfeld. Lasst uns gemeinsam am Ball bleiben", betonten die CSU-Ortsvorsitzenden Regina Wenzl, Elke John und Johannes Metz. Und zum sichtbaren Beweis ihres Credos überraschten sie den frisch gekürten Kandidaten mit einem CSU-Ball samt Fußballtrikot mit aufgeflockter Nummer 1. Das Ergebnis kam zwar wenig überraschend, die 100-prozentige Zustimmung im Bürgersaal aber erfreute Metz sichtlich.

Dass Paul Metz mit Leib und Seele Bürgermeister von Stadtbergen ist und es auch bleiben möchte, zeigte nicht nur ein Fässchen Bier seiner Lieblingsmarke, sondern auch das Laugengepäck mit den Initialen P und M. Zweiter Bürgermeister Michael Smischek nutzte die Nominierungsversammlung, um eine kurze Bilanz der bisherigen Amtszeit zu ziehen. "Seit seiner Wahl vor zwölf Jahren hat sich die Kommune prächtig weiterentwickelt", sagte er. Vor allem sei Paul Metz "ein absoluter Teamplayer". Auch in der politischen Zusammenarbeit mit den anderen Parteien pflege er immer einen freundlichen und vor allem fairen Umgang.