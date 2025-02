CSU-Vorsitzende in Stadtbergen in ihren Ämtern bestätigt

Der Ortsverband der CSU Stadtbergen lud seine Mitglieder am Montagabend ins Restaurant „La Romantica“ zur Ortshauptversammlung, in deren Fokus die turnusgemäßen Neuwahlen der Vorstandschaft standen. Trotz übervollem Terminkalender ließ es sich Carolina Trautner, MdL und Kreisvorsitzende der CSU Augsburg-Land, nicht nehmen, in ihrem Heimat-CSU-Ortsverband Stadtbergen über die herausfordernden Zeiten vor der bevorstehenden Bundestagswahlen zu sprechen, unter dem Motto „Es ist Zeit zum Handeln!“.

In ihrem Rechenschaftsbericht hob CSU-Vorsitzende Regina Wenzl die Aktivitäten der CSU Stadtbergen heraus, die 2024 von der Europawahl geprägt waren. Weiter fand eine interessante Führung bei Sortimo in Zumarshausen statt. Und die beliebte Sundowner-Party bei der Sporthalle war sehr gut besucht. Der Schupfnudelstand beim Stadtberger Adventszauber warf einen Gewinn von 865 Euro ab. Dieser kommt dem künftigen Kinderhospiz des Bunten Kreises, das in Kürze auf dem Gelände des Ziegelhofes entsteht, zugute.

Ergebnis der Wahlen

Bei den Wahlen, unter Leitung des CSU-Fraktionsvorsitzenden Tobias Schmid, wurden die Vorsitzenden Regina Wenzl, Müjgan Gäkle, Peter Hagspiel und Peter Schuster einstimmig bestätigt. Das Amt des Schatzmeisters und der Schriftführerin bleibt bei Patrick Wenzl und Hella Hille. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Wolf-Dieter Epping, Mykola Freymann, Franz Mößnang, Michaela Schuster, Silke Behrens, Petra Blank, Hans Trautner, und Markus Freymann. Digitalbeauftragter ist Thomas Hoffmann. Die Kasse wird durch die Revisoren August Bögle und Annika Trautner geprüft. Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz gratulierte der neuen Vorstandschaft und erklärte auf Wunsch das vieldiskutierte Thema der umstrittenen Neuberechnung der Grundsteuer.

