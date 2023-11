Damit Weihnachtswünsche für alle Kinder in Erfüllung gehen

Nicht jede Familie kann es sich leisten, die Wünsche der Kinder zu erfüllen. In Stadtbergen können da Wunschpaten helfen.

„Mein Weihnachtswunsch“ ist eine Initiative der Stadt Stadtbergen, die Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächeren Familien eine Freude bereiten soll. Die Kinder können einen Wunschzettel im Rathaus abgeben, der dann an den Weihnachtsbaum im Foyer gehängt wird und von Geschenkpate und Patinnen erfüllt wird.

Christoph Schmid vom Kulturbüro der Stadt Stadtbergen freut sich, dass im vergangenen Jahr über 100 Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllt werden konnten. Die Paten erfüllten einen oder auch mehrere Weihnachtswünsche und lieferten die Geschenke hübsch verpackt im Rathaus ab. „Das Geldspendenaufkommen war ebenfalls prima, so konnten wir vom Kulturbüro nach Absprache die restlichen Geschenke besorgen, verpacken und unter den Rathaus-Christbaum legen“, erklärt Schmid. Er weist auch darauf hin, dass Wünsche, die eine Altersfreigabe haben oder nicht kind- oder jugendgerecht sind, zurückgewiesen werden. Gutschein- oder Wertkartenwünsche werden nicht erfüllt.

Der Wunsch sollte 30 Euro nicht übersteigen

Bis Freitag, 1. Dezember, können Stadtberger Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aus finanziell benachteiligten Familien ihren Weihnachtswunschzettel im Rathaus abgeben, in den Briefkasten werfen oder per E-Mail unter kultur@stadtbergen.de an die Stadtverwaltung schicken. Der Wunsch darf nicht teurer als 30 Euro sein. Folgende Angaben werden zwingend benötigt: Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse und natürlich der Weihnachtswunsch. Alle Daten und Angaben werden vertraulich behandelt.

Sobald die ersten Wunschzettel eintreffen und am Christbaum im Rathaus-Foyer befestigt sind, können diese von den Wunschpaten abgeholt werden. Spätestens am 11. Dezember werden die restlichen Wünsche an die Wunschpaten per E-Mail verschickt. Die Geschenke können dann von den Kindern am Donnerstag, 21. Dezember, und Freitag, 22. Dezember, im Rathaus abgeholt werden.

Wunschpaten können die Geschenke bis 20. Dezember abgeben

Christoph Schmid vom Kulturamt der Stadt Stadtbergen: „Die Stadt Stadtbergen sucht wieder Geschenkpaten. Bürger, die gerne einen oder auch mehrere Weihnachtswünsche erfüllen möchten, können sich bei der Stadtverwaltung melden. Hierfür teilen Sie uns ihre Kontaktdaten, sowie die Anzahl der Wünsche, die sie erfüllen möchten, mit. Bis zum 20. Dezember sollten die Geschenke dann besorgt und verpackt im Rathaus abgegeben werden“.

Nach Absprache kann das Kulturbüro die Geschenke auch besorgen. Schmid bittet um Verständnis, dass die Wunschbaumaktion anonym abläuft. Geldspenden sind auf das Konto der „Stillen Hilfe“ IBAN DE67 7315 0000 0030 0486 98 möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0821/ 2438-137.