Stadtbergen

21.04.2023

Das Gartenhallenbad in Stadtbergen benötigt ein neues Dach

Eine Untersuchung des Dachs ergab, dass über längere Zeit unkontrolliert Feuchtigkeit in die Konstruktion eingedrungen ist.

Plus Feuchtigkeit ist in die Dachkonstruktion des Stadtberger Hallenbads eingedrungen und könnte die Standsicherheit gefährden. Handlungsbedarf besteht auch im Außenbereich.

Von Matthias Schalla

Fast ein halbes Jahrhundert hat das Gartenhallenbad in Stadtbergen nun bereits auf dem Buckel. Und jährlich lässt sich die Stadt das Freizeitvergnügen für die vielen Besucher und Besucherinnen rund eine Million Euro kosten. Doch der Zahn der Zeit nagt mittlerweile immer mehr an dem Gebäude. Bei einer routinemäßigen Begehung der Dachfläche durch die Bauverwaltung wurden vor einiger Zeit „weiche“ Stellen in der Dachhaut festgestellt. Daraufhin wurde im Herbst die Dachkonstruktion von innen geöffnet und von einem Statiker begutachtet. Das Ergebnis: Es besteht Handlungsbedarf. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurde nun auf Anraten des neu gegründeten "Arbeitskreises Hallenbad" ein entsprechender Beschluss gefasst. Handlungsbedarf besteht jedoch auch bei den sanitären Anlagen im Außenbereich.

Beliebt ist bei den Badegästen vor allem der helle und luftige Schwimmerbereich. Viel Licht fällt auf die Becken, da es sich um eine Glasfassade handelt, die mit tragenden Stahlstützen ausgebildet wurde. Das Dach wiederum ist ein Foliendach mit geringer Neigung und schlankem Dachaufbau. Die Untersuchung ergab jedoch, dass über längere Zeit unkontrolliert Feuchtigkeit in die Konstruktion eingedrungen ist. Die verbauten Stahlteile sind dadurch korrodiert, die Dämmschicht ist feucht und die Holzbauteile weisen Fäulnis auf. "Es besteht dringender Handlungsbedarf, da der Verfall des Daches stetig voranschreitet und die Standsicherheit kurz- bis mittelfristig nicht mehr gewährleistet werden kann", lautete das ernüchternde Fazit.

