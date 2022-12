Stadtbergen

12:15 Uhr

Das Kulturbüro lässt die Goldenen Zwanziger aufleben

Plus Im Stadtberger Kulturprogramm für das erste Quartal im neuen Jahr findet sich ein bunter Mix für jeden Musikgeschmack. Auch die Kinder kommen bei dem Angebot nicht zu kurz.

Vor rund 100 Jahren erlebte die Weimarer Republik eine schlimme Inflation. Das Papiergeld verlor so schnell seinen Wert, dass sich manche Hersteller sogar weigerten, ihre Waren überhaupt noch gegen Schubkarrenladungen voller Billionen-Scheine zu verkaufen. Schließlich gelang es der Wirtschaft aber, sich zu erholen und die Wissenschaft, Kunst und Kultur erlebte eine Blütezeit. Dieses ausgelassene Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger will das Kulturbüro in Stadtbergen nun ein Stück weit zurückholen. Bei dem Programm für das erste Quartal kommen im Bürgersaal am Hopfengarten aber nicht nur die Freunde des Charlestons und Swings auf ihre Kosten.

