Das Landratsamt prüft die Nutzungserlaubnis des Waldhotels

Plus Nach der Fast-Katastrophe im Waldhotel Stadtbergen werden die Behörden aktiv. Derzeit prüft das Landratsamt unter anderem, um welche Form der Beherbergung es sich überhaupt handelt.

Die Beinahe-Katastrophe im Waldhotel Stadtbergen wirft immer noch viele Fragen auf. Wie berichtet, hatten die Bewohner und Bewohnerinnen im Dezember die Polizei gerufen, da seit Tagen der Strom ausgefallen war und es weder Heizung noch warmes Wasser gab. Vor Ort wurde bei der Kontrolle ein laufendes Notstromaggregat entdeckt, das ungefiltert die Abgase in die Räume ausstieß. Um Haaresbreite wären zahlreiche Menschen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung erlegen. Doch wie konnte es zu solchen Zuständen kommen? Schließlich gab es auch zuvor immer wieder Beschwerden unter anderem über die hygienische Zustände. Und warum ist das Waldhotel immer noch geöffnet? Wie kompliziert die rechtliche Situation ist, zeigt eine Anfrage unserer Redaktion an das Landratsamt, die LEW und das Stadtberger Ordnungsamt.