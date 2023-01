Stadtbergen

vor 33 Min.

Das leisten Roboter im Operationssaal

Plus Ein Oberarzt spricht im Bürgersaal Stadtbergen über moderne Operationstechniken mit dem Einsatz von Robotern. Es geht um die Vor- und Nachteile.

Von Andreas Alt

Man hatte zunächst an eine Nutzung in Kriegs- und Krisengebieten gedacht. Verwundete auf Schlachtfeldern sollten mit Robotertechnik ferngesteuert operiert werden können. Dann kam die nicht militärische Anwendung der robotergestützten Operation, und seit etwa einem halben Jahr gibt es sie auch in der urologischen Klinik des Uniklinikums. Darüber berichtet in Stadtbergen der Oberarzt Svetoslav Dyakov, der die robotische Urologie der Klinik leitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

