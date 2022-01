Stadtbergen

07:00 Uhr

Das sind die größten Projekte in Stadtbergen für 2022

Um den Bedarf an Kindergartenplätzen in Stadtbergen auch künftig decken zu können, soll auch die Kita am Reiterweg weiter ausgebaut werden. Bis zu zehn Millionen Euro will die Stadt dort ausgeben.

Plus In diesem Jahr soll es in Stadtbergen wieder ein Stadtfest oder einen Kultursommer an der frischen Luft geben und mehrere Bauprojekte stehen an.

Von Jana Tallevi

Den Menschen die Möglichkeit bieten, zusammenzukommen und sich auszutauschen - die gibt es auch in Stadtbergen in diesem Jahr nicht beim Neujahrsempfang. Statt dort in Worten, fasst Bürgermeister Paulus Metz deshalb zum zweiten Mal in einer Broschüre zusammen, was in 2021 in der Stadt passiert ist. Dennoch: Dass die Stadtbergerinnen und Stadtberger zusammenkommen können, das hat er sich auch für 2022 vorgenommen. Deshalb soll es auch in diesem Jahr wieder ein Stadtfest oder einen Kultursommer an der frischen Luft geben - so, wie es dann eben möglich sein wird, sagt Metz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen