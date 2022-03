Das Stadtfest in Stadtbergen soll wie gewohnt stattfinden

Nach langer Zeit treffen sich die Vorsitzenden der Vereine in Stadtbergen wieder zur Abstimmung der Termine. Auch das Thema Zuschüsse stößt auf großes Interesse.

Die Frühjahrssitzung der Arbeitsgemeinschaft der Stadtberger Vereine (Arge) konnte endlich wieder in Präsenz stattfinden. Ziel der Arge ist, die Veröffentlichung von Terminen und eventuelle Überschneidungen mit anderen Vereinen zu vermeiden. Oftmals wurden in den vergangenen beiden Jahren die Planungen begonnen, dann aber aufgrund von gesetzlichen Vorsorgemaßnahmen wieder abgesagt. Fest steht jedoch endlich wieder der Termin für das Stadtfest.

Stadtbergen will nun nach den Pandemie-Beschränkungen wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern. Das Stadtfest beginnt am 25. Mai und dauert bis zum 29. Mai. Neben den Terminabstimmungen standen aber auch die Zuschüsse für die Vereine sowie das Thema Fair Trade oder Fortbildung für Vereinsvorsitzende auf der Tagesordnung. Bürgermeister Paul Metz sagte zwar, dass Stadtbergen vor großen finanziellen Herausforderungen stehe. Dennoch waren sich bei der vergangenen Haushaltsdebatte alle Fraktionen einig, den Vereinen weiterhin die finanzielle Unterstützung für die Arbeit von Kindern und Jugendlichen zu gewähren. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Roland Mair, stellte die Zuschüsse vor. So bekommen Vereine und Organisationen finanzielle Unterstützung für Investitionen, für Pachten und Miete sowie eine Förderung für die Jugendarbeit und damit verbundene Anlagen wie Hallen oder Plätze.

Ein Viertel der tatsächlich entstandenen Kosten wird übernommen

Bezuschusst werden Neuanschaffungen und Baumaßnahmen nach Beschluss des verantwortlichen Ausschusses im Stadtrat mit 25 Prozent des Kostenvoranschlags. Nach Abschluss der Maßnahme wird dann ein Viertel der tatsächlich entstandenen Kosten übernommen. Ersatzbeschaffungen - mit Ausnahme von Rasenmähern - werden nicht unterstützt. Für die Zahlung von Pachtzins oder Erbbaupacht sind die Vereine ausgenommen. Auch für die Nutzung von Sporthallen oder anderen städtischen Einrichtungen sind sie befreit. Es erfolgt ausschließlich eine interne Leistungsverrechnung.

Kinder und Jugendliche bekommen pro Person eine Förderung von 20 Euro pro Jahr, wenn die Mitgliederzahl der Stadtverwaltung übermittelt wurde. Falls der Sportverein eine Halle oder Anlage eigenwirtschaftlich betreibt, erhöht sich der Zuschuss um 17,50 Euro pro Mitglied der jeweiligen Abteilung. Die Förderungen werden ab April an die Vereine ausbezahlt, bei höheren Zuschüssen erfolgt es auf Raten im April und September. Die jährliche Unterstützung der Kommune beträgt ohne die Investitionszuschüsse 120.000 Euro. Die Vereinsvorsitzenden nahmen diese detaillierten Informationen mit Interesse auf.

Stadtfest findet wieder wie gewohnt statt in Stadtbergen

Neben dem inhaltlichen Teil wurden die anstehenden Veranstaltungen zusammengetragen. Das Stadtfest findet wieder in der früheren Form, wie sie vor der Pandemie üblich war, statt. In der Vergangenheit planten die Vereinsvorsitzenden auch immer einen Vereinsabend, in diesem Jahr wird eine Stadtrundfahrt mit den drei Arbeitsgemeinschaften und Bürgermeister Paul Metz geplant. Mair berichtet, dass Fair Trade überwiegend in den kirchlichen Gemeinden und Schulen stattfindet. Eine neu gegründete Arbeitsgruppe zu Fair Trade plant eine Plattform, auf der Vereine Aktionen veröffentlichen können. Damit will man den Fair-Trade-Titel der Stadt mehr in den Fokus stellen. (AZ)

