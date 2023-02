Stadtbergen

07:00 Uhr

Der Flüchtlingshilfe in Stadtbergen fehlen "die Helfer der ersten Stunde"

Plus Rund 150 Männer und Frauen engagierten sich 2015 in der Flüchtlingshilfe Stadtbergen. Viele Asylbewerber sind mittlerweile engagiert, doch die Ressourcen sind erschöpft.

Von Matthias Schalla

Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. "Refugees welcome" stand auf den Schildern, mit den zahlreiche Menschen im Jahr 2015 die vielen Flüchtlinge vor allem aus Syrien an den Bahnhöfen willkommen hießen. Auch in Stadtbergen fassten die Helferinnen und Helfer um die Integrationsbeauftragte der Stadt, Ingrid Strohmayr, den Entschluss: "Wir müssen uns organisieren." Nach der großen Informationsveranstaltung im Bürgersaal bildete sich aus dem losen Zusammenschluss eine schlagkräftige Truppe mit rund 150 Männern und Frauen. "Doch von Jahr zu Jahr wurden es immer weniger", sagt Strohmayr. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, als es um die Unterbringung der Flüchtlinge in einem Doppelhaus der Lebenshilfe am Elmer-Fryar-Ring ging, war sogar von nur noch 30 Helfern die Rede. Doch es gibt auch Lichtblicke.

