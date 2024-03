Der Klimatrail führt vom „Wald der Zukunft“ in die Parkschule Stadtbergen

Die Schüler der Parkschule Stadtbergen eisten einen Beitrag, um das Bewusstsein für den Klimawandel und seine Auswirkungen auf das direkte Umfeld zu wecken.

Der Klimatrail mit seinen fünf Stationen ist im Rahmen des Erasmus-Projektes "Climate Change - Meet the Challenge" entstanden, an welchem neben der Parkschule Stadtbergen, Schulen aus Griechenland, Italien, Spanien und Polen teilnahmen. Es handelt sich um einen 2,5 Kilometer langen Weg, der von der Parkschule über den Schlaugraben, vorbei an der Benjeshecke am Eugen-Rauner-Weg zum Entenweiher bis in den Wald bei Deuringen verläuft. In regelmäßigen Abständen wird in Schaukästen über Probleme des Klimawandels und Möglichkeiten des Naturschutzes informiert. Finanziert wurde der Trail aus dem Budget des Erasmus-Projektes.und durch die Mitarbeiter des Bauhofes in Absprache mit der Stadt aufgestellt.

„Den Inhalt lieferten die Schüler der Parkschule „Das Konzept ist insofern in den Schulalltag integriert, als dass sich die Parkschule im letzten Jahr ein neues Leitbild gegeben hat, in dem der Klimaschutz eine zentrale Rolle spielt und als weiterer Baustein in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern integriert wurde (Wasserschule, Klima AG, Umweltprojekte, etc.)“, erklärt Christoph Hlavacek, der die Klimaschutzprojekte der Parkschule betreut.

Großen Respekt spricht Claudia Günther, Klimaschutzmanagerin der Stadt Stadtbergen den Schülern aus, die sich mit diesen komplexen Themen so intensiv auseinandergesetzt und wirklich gut dargestellt haben. „Kurz und prägnant formuliert laden die Informationen zum Weiterlesen ein und die Verknüpfung über den QR-Code mit den tieferen Informationen zu den einzelnen Themen finde ich auch sehr charmant. Als Klimaschutzmanagerin freue ich mich sehr über das tolle Engagement und die wertvollen Inputs der jungen Menschen“.

"Talking Tree" in Stadtbergen zeigt, wie er mit dem Klima zurechtkommt

Auf fünf Schautafeln entlang des etwa 2,5 km langen Klimatrails wird mit gut verständlichen Worten beschrieben, was unter Klimawandelanpassung zu verstehen ist und wie sich der Klimawandel auf unsere Natur und speziell auch auf unsere Wälder auswirkt. „Anhand einiger in Stadtbergen umgesetzter Projekte wird aufgezeigt, was wir in der Stadt für den Natur- und Artenschutz sowie gegen die Bodenerosion tun können, z. B. an der städtischen Benjeshecke oder an der von den Schülerinnen und Schülern im Schulgarten gestalteten Blühwiese mit Totholzhaufen für heimische Insekten. An der letzten Station im Schulgarten zeigt uns der „Talking Tree“, ein großer mit Sensorik ausgestatteter Bergahorn, wie er mit dem veränderten Klima zurechtkommt“, zeigt sich die Klimaschutzmanagerin begeistert.

