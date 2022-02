Der Stadtrat in Stadtbergen bekommt neue Gesichter

Plus Zwei Stadträte der SPD und Grünen scheiden aus und die Posten werden neu besetzt. Auch die Verwaltung hat einen Platz neben dem Bürgermeister neu vergeben.

Einen nicht unwesentlichen Teil nahm bei der mehr als dreistündigen Sitzung des Stadtrats in Stadtbergen der Punkt Personalien ein. Zwei Mitglieder des Gremiums werden künftig nicht mehr dabei sein, zwei neue rücken nach. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung geht in den wohlverdienten Ruhestand und die Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde neu besetzt. Auch einen runden Geburtstag galt es zu feiern.