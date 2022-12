Stadtbergen

vor 48 Min.

Der Weg zum Stadtberger Bürger-Windrad wird kein leichter sein

Plus Knapp 200 Bürger informieren sich über das geplante Bürger-Windrad in Stadtbergen. Doch die privaten Investoren werden sich noch einige Jahre gedulden müssen.

Von Matthias Schalla

Ein großes Thema war der Wunsch nach einem Windrad in Stadtbergen bereits vor 15 Jahren. "Mit 7:2 Stimmen wurde der Antrag leider abgelehnt", erinnerte sich der damalige Bürgermeister Ludwig Fink. Nun aber kommt der Wind aus einer komplett anderen Richtung. Knapp 200 Bürgerinnen und Bürger wollten sich am Mittwochabend im Bürgersaal über eine Möglichkeit zur Beteiligung an eben einem solchen Windrad in Stadtbergen informieren. Und ein Blick auf den Parkplatz bewies, dass mittlerweile nicht nur Klimaschützer Interesse an der Gewinnung von alternativen Energien haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

