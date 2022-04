Einbrecher erbeutet 30 Cent in Stadtberger Vereinsheim

Gerade einmal 30 Cent erbeutet ein Einbrecher in Stadtbergen.

"Sein Coup geht eher nicht in die Kriminalgeschichte ein", berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter soll in der Zeit zwischen dem 26. März und dem vergangenen Samstag in ein Vereinsheim in Stadtbergen eingebrochen sein. Laut Polizei ist der entstandene Sachschaden deutlich höher als die Beute des Täters.

Geringe Beute: Einbrecher stiehlt 30 Cent in Stadtbergen

Der Schaden an dem Gebäude in der Deuringer Straße wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Beute: gerade einmal 30 Cent, berichtet die Polizei. Die Kripo Augsburg ermittelt und bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. (kinp)