Die "Bike & Outdoor Company" eröffnet ihre neue Filiale in Stadtbergen

Plus Die neue B.O.C.-Filiale im Stadtberger Virchowviertel bietet eine riesige Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes. Schon vor der Eröffnung warten rund 100 Kunden vor der Tür.

Die ersten Kunden konnten es kaum erwarten. Rund 100 Frauen und Männer warteten am Donnerstag, dass die "Bike & Outdoor Company (B.O.C) in der Wankelstraße im Stadtberger Virchowviertel ihre 41. Filiale eröffnet. Und die Geduld hat sich gelohnt. Geschäftsführer Bernd Heumann überraschte die wartenden Radsportfans mit Fahrradschlössern und Radcomputern samt einem 20-Euro-Gutschein. Auch Bürgermeister Paul Metz war gekommen, um ganz offiziell mit dem Durchschneiden des roten Bandes die Filiale, die alles rund ums Rad nach Stadtbergen, Augsburg und Umgebung bringt, zu eröffnen.