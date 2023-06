Stadtbergen

Die Ehe von Elfriede und Willi Obser musste erst das Gericht absegnen

Plus Vor 60 Jahren heiratete der BCA-Mittelstürmer Willi Obser seine Frau Elfriede. Kennengelernt haben sich die Stadtberger im Stammlokal des heutigen FC Augsburg.

Ein ganz besonderes und seltenes Jubiläum konnten jetzt Elfriede und Willi Obser feiern. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet, doch erst ein richterlicher Beschluss ermöglichte die Ehe, sodass nun Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz zur Diamantenen Hochzeit gratulieren konnte. Zur großen Freude des Jubelpaares gesellten sich auch die einstigen Brautjungferchen – die drei Schwestern der Braut, Sieglinde Bobinger-Widmann, Ingrid Höret und Silvia Bernhard, dazu.

„Kennengelernt hat sich das Paar im Stammlokal, das Willi Obser mit seinen Vereinskameraden des BCA (Ballspielclub Augsburg), heute FC Augsburg besuchte. Dem ambitionierten Mittelstürmer, der zu Helmut Hallers Zeiten bis zur Bayernliga spielte, fiel die hübsche, junge Frau sofort auf. „Er raunte seinen Fußballfreunden zu, dass genau die mit der tollen Figur die richtige Frau zum Heiraten wäre“, erzählt Elfriede Obser (83), die mit Mädchennamen Huß hieß. „Ich hab mich regelrecht sofort in ihn verknallt, so groß und gutaussehend, ein Traummann“, sagt sie und strahlt ihren drei Jahre jüngeren Willi an. „Als dann auch noch die Chemie zwischen uns stimmte, war es um uns geschehen“, fügt ihr Mann hinzu. Doch erst galt es noch eine große Hürde zu nehmen.

