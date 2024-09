Die erste Freiwilligen-Messe in Stadtbergen findet am Samstag statt

Zum ersten Mal findet in Stadtbergen eine Freiwilligen-Messe statt. Am Samstag, 28. September, treffen sich alle Menschen, die sich für das freiwillige Engagement interessieren oder schon Teil davon sind. Viele gemeinnützige Organisationen und Vereine werden auf der Messe präsent sein. So werden für Groß und Klein etwa der Seniorenbeirat und der Jugendrat vor Ort sein. Auch die Flüchtlingshilfe oder der Partnerschaftsverein Stadtbergen sind Teil der Veranstaltung, ebenso wie die Pfarrjugend und viele mehr. Mit einem vielseitigen Programm von 13 bis 18 Uhr findet jede und jeder einen Vortrag oder eine Aktion für sich.

Auf dem Programm steht Vorlesen für Kinder oder ein sportlicher Wettbewerb der TSG Stadtbergen. Bei den Kurzvorträgen im Sitzungszimmer geht es mitunter um die sozialen Medien und Verschiedenes rund um ehrenamtliches Engagement. Senioren treten außerdem mit ihrer Line-Dance Gruppe auf. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Durch freiwilliges Engagement kommt man mit verschiedenen Kulturen in Kontakt

Herta Hiemer ist Freiwillige für Öffentlichkeitsarbeit bei dem Freiwilligen-Zentrum Stadtbergen und organisiert die Veranstaltung mit. Sie sagt, dass das freiwillige Engagement Menschen oft die Augen aufmache, „weil sie mit ihren Mitmenschen und verschiedenen Kulturen in Kontakt kommen, was sie oft im normalen Leben nicht tun.“ Das Engagement stütze laut Hiemer auch die Demokratie „Es ist eine gegenseitige Stärkung von Person zu Person“, sagt sie. Auch Organisationen wie Kindergärten würden ohne die Freiwillig-Beteiligten leiden. Es sei „ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft“, so Hiemer. Bei der Freiwilligen-Messe könne man sich auf eine ungezwungene Atmosphäre freuen.