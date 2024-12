Die Nikoläuse laufen in Stadtbergen für den guten Zweck

Ist denn schon Nikolaus? Nein, aber trotzdem haben sich am Sonntag wieder viele Menschen ihr rot-weißes Gewand übergezogen und sind für den guten Zweck gelaufen. Zum vierten Mal fand der Nikolauslauf in Stadtbergen statt. Je mehr Runden gelaufen werden, desto mehr Geld landet im Spendentopf. In diesem Jahr geht der Erlös an die ortsansässigen Kindergärten. Vergangenes Jahr kamen knapp 11.000 Euro zusammen. Zwei Stunden lang haben sich Groß und Klein angestrengt und wurden danach verdientermaßen mit Lebkuchen und Punsch versorgt.

Nikolaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nikolauslauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis