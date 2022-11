Wie zwei Musiker aus dem Kreis Augsburg die Schallplatte retten wollen

Plus Karl Poesl und Daniel Vazquez glauben an die Wiedergeburt der Schallplatte und haben deshalb eine Single auf Vinyl pressen lassen.

Die Entwertung der Musik durch die Inflation von Millionen Songs, die billig oder gegen eine geringe Gebühr bei Spotify oder YouTube heruntergeladen oder gestreamt werden können, ist Karl Poesl und Daniel Vazquez ein Dorn im Auge. "Die unbegrenzte Angebotsmenge trifft nun auf Musikhörer, die es gewohnt sind, Musik unentgeltlich konsumieren zu dürfen", sagen die beiden langjährigen Musiker und sehen in diesen Plattformen eine krasse Entwertung von Kunst durch das überbordende, kostenlose Angebot.