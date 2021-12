Stadtbergen

12:30 Uhr

Die Stadtberger Tafel füllt den Festtagstisch von immer mehr Menschen

Plus In Stadtbergen gibt es eine Ausgabestelle der Augsburger Tafel. Zwölf Helfer versorgen bis zu 70 Bedürftige mit Lebensmitteln. Der Bedarf steigt.

Von Ingrid Strohmayr

Es ist Dienstag, 12.30 Uhr, kurz vor Weihnachten. Vor dem großen Pfarrsaal von Maria Hilf bildet sich eine lange Schlange, die Menschen sind ausgestattet mit Einkaufswägelchen oder großen Taschen. Jeder und jede zieht eine Nummer, es wird auf Abstand geplaudert, man tauscht sich aus und freut sich auf das Angebot an Lebensmitteln, das die Helfer der Stadtberger Tafel ihren Kunden bereithalten. "Es ist immer wieder spannend, was ausgegeben wird, fast wie bei einer Tombola, wo es keine Nieten gibt", sagt ein älterer Herr. In Zeiten steigender Lebensmittelpreise und von Inflation wird es für einige Menschen immer schwieriger, den Tisch zu füllen, vor allem an Festtagen wie Weihnachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen