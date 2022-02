Die Vasics feiern Goldhochzeit: Aus einer Brieffreundschaft wurde die große Liebe

Dobrinja und Milisav Vasic stammen aus Serbien, er ging 1970 als Gastarbeiter nach Deutschland. In Stadtbergen hat das Paar Heimat gefunden - und Grund zu feiern.

Über den Besuch des Zweiten Bürgermeisters, Michael Smischek, der mit einem Sektpräsent im Namen der Stadt zum 50. Ehejubiläum gratulierte, freuten sich Dobrinja und Milisav Vasic ganz besonders. "Es ist für uns, die wir erst fünf Jahre im Ährenhof in Stadtbergen leben, schon eine ganz besondere Ehre", freut sich das Paar, das aus Serbien stammt.

"Wir haben uns auf dem Rummel in Belgrad kennengelernt, gingen miteinander zweimal aus, doch dann hieß es gleich Abschied nehmen, da Milisav 1970 als Gastarbeiter nach Deutschland ging, wo er Arbeit auf dem Bau bekam", erzählt die 68-Jährige. Sie war damals 15 Jahre alt. Was jedoch blieb, war ein reger und intensiver Briefwechsel mit ihrem vier Jahre älteren großen Schwarm. Der junge Mann sparte eisern auf seinen Urlaub, um ihn bei seiner Dobrinja in der Heimat in Belgrad verbringen zu können. Er berichtete begeistert vom Wirtschaftsaufschwung, und so reifte der Entschluss, gemeinsam in das "Abenteuer Ehe" in Augsburg zu starten.

Dobrinja und Milisav Vasic feiern Goldene Hochzeit in Stadtbergen

Nach der Hochzeit am 11. Februar 1972 bezog das junge Paar die erste eigene Wohnung in Haunstetten, die drei Töchter Sonja, Suzanna und Snezana machten das Glück perfekt. "Meine Frau fand Arbeit als Reinigungskraft im Krankenhaus Haunstetten, und ich war dann 25 Jahre bis zum Ruhestand mit 'meinem' Betonmischer für die Firma Augusta Rennig Beton unterwegs“, erzählt Milisav Vasic. "Wir arbeiteten gerne und viel, um den Töchtern eine schöne Kindheit, Jugend und Ausbildung zu ermöglichen."

Die Ferien wurden in Montenegro an der südöstlichen Adriaküste verbracht, wo sich die Familie den Traum vom Ferienhaus am Meer erfüllte. "Kaum sind wir in Serbien, haben wir wieder Sehnsucht nach Deutschland", sagen sie und schmunzeln. "Das Haus haben wir mittlerweile verkauft, die Töchter wollten mit ihren Familien auch nicht immer an den gleichen Ort, wir wollen jetzt was anderes sehen, die Welt entdecken, bald geht’s nach Spanien", verraten sie.

Doch welches Rezept hat das jung gebliebene Paar für 50 gute, harmonische Ehejahre? "Fest zusammenhalten und viel Kommunikation. Bei uns funktionierte sogar der Rollentausch. Früher war mein Mann der Chef, heute bin es ich", sagt die mittlerweile sechsfache glückliche Oma.