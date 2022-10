Dieb auf Fahrrad bestiehlt 93-jährige Rollatorfahrerin

Unbekannter nutzt in Stadtbergen die Hilflosigkeit seines Opfers aus.

Zum Glück hat die alte Dame diesen Zwischenfall unverletzt überstanden. Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 17 Uhr eine 93-Jährige auf offener Straße bestohlen. Laut Polizei war die Frau in der Bauernstraße in Stadtbergen an der dortigen Straßenbahnhaltestelle spazieren, als ein Fahrradfahrer neben ihr stehen blieb. Der Unbekannte griff sich die am Rollator hängende Tasche der 93-Jährigen und flüchtete im Anschluss.

Die 93-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zum Täter ist lediglich bekannt, dass er männlich ist und mit einem Fahrrad unterwegs war. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden. (AZ)