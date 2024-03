Dieb klaut Geld aus Tasche von 83-Jähriger in Stadtbergen

Eine 83-Jährige lässt ihre Tasche im Einkaufswagen liegen. Das nutzt ein Dieb aus und klaut ihr Geld, berichtet die Polizei.

Eine 83-Jährige ist beim Einkaufen in Stadtbergen zum Opfer eines Diebs geworden. Wie die Polizei berichtet war die Frau am Mittwoch in einem Supermarkt in der Hagenmähdstraße. Sie ließ ihre Tasche für kurze Zeit im Einkaufswagen liegen. Diese Gelegenheit nutzte der unbekannte Dieb und klaute den Geldbeutel der Frau. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf mindestens 100 Euro. (kinp)