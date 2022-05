Stadtbergen

Dieb verletzt sich beim Einbruch in Apotheke in Stadtbergen

In der Nacht auf Samstag ist in die Via Claudia-Apotheke an der Boschstraße in Stadtbergen eingebrochen worden. Der Sachschaden ist höher als die Beute.

Nachdem der Einbrecher laut Polizei zunächst erfolglos über den Hintereingang in die Apotheke eindringen wollte, hebelte er die Glaseingangstüre am Haupteingang auf. Aus dem Büro entwendete er anschließend ein Handy und mehrere Schlüssel. Ob auch Medikamente mitgenommen wurden, konnte noch nicht geklärt werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, der angerichtete Sachschaden ist mit rund 2500 Euro deutlich höher. Täter hat sich vermutlich geschnitten Der Täter hat sich bei seiner Aktion anscheinend verletzt - darauf deuten Blutspuren hin. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323 3810 entgegen. (AZ)

