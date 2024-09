Diese Events gibt es 2024 noch im Bürgersaal Stadtbergen

Offiziell eingeläutet wurde die neue Event-Saison bereits vor zwei Wochen: Die Vocal-Band Magpie Alley machte den musikalischen Auftakt. Bis Mai 2025 hat das Programm im Bürgersaal Stadtbergen vieles zu bieten: vielseitige Musikauftritte, unterhaltsames Kabarett sowie aktive Tanzabende sind mit dabei. Die Events im Überblick.

Mittwoch, 2. Oktober, The Mojo Six: Die Band feiert in ihren Konzerten das Erbe der ganz Großen der Geschichte des Blues. Das Sextett zelebriert seit über 10 Jahren dabei die besten Songs von T-Bone Walker, Elmore James, Joe Turner und vielen mehr. Es spielen für Stephan Holstein, Daniel Mark Eberhard, Mick Lopac, Walter Bittner, Martin Schmid und Adi Weidenbacher.

Samstag, 5. Oktober, Close2you: Close2you bietet Tanz- und Turniermusik auf hohem Niveau. Mit Musik, die zu jedem Tanzstil passt, lassen die erfahrenen Musiker keine Wünsche offen. Zum Tanzabend inklusive Showeinlage der Augsburger Tanzschule Andreas Wagner laden Robby Klimaschka, Rainer Birzele, Peter Kettemann, Joe Langel und Sängerin Elisabeth Bauer ein.

Samstag, 12. Oktober, Martin Schmid: An diesem Abend lädt Martin Schmid dazu ein, seine Leidenschaft zum Swing zu erleben . So singt und tanzt er sich durch ein vergnügliches Programm voller köstlicher Melodien und Lieder, die aus einer Zeit stammen, in der die Musik noch swingend war und man den Fox noch trottete. Es treten auf Martin Schmid als Sänger, Daniel Mark Eberhard am Klavier, Walter Bittner an den Drums, Bernhard Ullrich an Saxophon und Klarinette und Uli Fiedler am Bass.

Samstag, 19. Oktober, Akkordeon Orchester Augsburg: Das Akkordeon Orchester Augsburg unter der Leitung von Helmut Gutmann präsentiert eine vielseitige Melodienreise durch die fantastische Welt der Musik. Von der Operetten-Overtüre über das Medly aus der West Side Stroy und dem Walzer aus der Casardasfürstin bis zu den Hits von Udo Jürgens, Henry Manchini und Ray Charles.

Sonntag, 27. Oktober, Schaubühne Augsburg: Mit „Oh, wie schön ist Panama“ bringt die Schaubühne Augsburg ein Theatererlebnis mit viel Musik, Interaktion und Poesie für die ganze Familie auf die Bühne. Kindertheater für Groß und Klein, über Freundschaft, Geborgenheit und die Erfüllung von Täumen, das Mut macht, den Schritt in die große weite Welt zu wagen um am Ende wieder bei sich selbst anzukommen.

Samstag, 2. November, Kabarett Geisterfahrer: In seinem neuen Programm „Geht’s no!?“ geht Geisterfahrer Silvano Tuiach in Opposition zu all dem Irrsinn des Zeitgeschehens. Er beschäftigt sich mit den Blessuren des Älterwerdens, mit der Krise der Kirche und den Tücken der künstlichen Intelligenz. Die Zuschauer dürfen sich auf einen Special Guest auf der Bühne freuen – auf „Herrn Braun“.

Sonntag, 24. November, Karneval der Tiere: Ein Mitmachkonzert der besonderen Art: Zehn junge Musiker und eine Erzählerin führen durch die Geschichte „Karneval der Tiere“. In 14 kurzen Musikstücken treffen Löwe, Elefant und Schwan aufeinander, aber auch Hühner, Fische im Aquarium und sogar Jahrtausend alte Fossilien feiern mit. Ein sechzig-minütiges Erlebnis für Groß und Klein, bei dem gemalt und gerätselt wird, frisches Popcorn als Stärkung dabei ist und es vor allem viel zu hören gibt.

Sonntag, 8. Dezember, Alexandrina Simeon Quintett : Gemeinsam mit dem Publikum reist das Quintett in der Vorweihnachtszeit durch das „Winter Wonderland“, hört andächtig dem „Little Drummer Boy“ zu oder macht sich für eine ganz besondere Kutschenfahrt mit „Sleigh Ride“ bereit. Es heißt also: anschnallen und sich entspannt mit nehmen lassen auf eine musikalische Reise quer durch die American Christmas Jazz Literatur.

Freitag, 13. Dezember, Bader & Friends: Ein winterliches Konzert der Extraklasse können die Gäste des Stadtberger Bürgersaales erwarten, wenn der Augsburger Tenor Benedikt Bader & Friends auftritt. Zusammen mit seinem langjährigen, musikalischen Wegbegleiter, Bassbariton Tobias Peschanel, hat Bader ein Programm voller wunderbarer Melodien für die Konzertbesucher zusammengestellt.