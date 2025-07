Digitalcafé Stadtbergen lehrt den Umgang mit Smartphone und Tablet

Im Generationentreff, Beim Schlaugraben 6, in Stadtbergen findet am Dienstag, 5. August, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr das Digitalcafé Stadtbergen statt. Die Veranstaltung ist eine Initiative des Stadtberger Freiwilligenzentrum und des Seniorinnen- und Seniorenbeirats Stadtbergen (SSB). Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen den Umgang mit digitalen Technologien näherzubringen. Die Treffen finden regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat im Generationentreff von 18.30 Uhr bis 20 Uhr statt. Die Teilnehmenden können den Umgang mit Smartphones, Tablets und anderen digitalen Medien erlernen. Je nach Thema bieten freiwillige Moderatoren Unterstützung durch Beratung, Moderation oder Schulungen an. Die Organisation übernimmt der SSB unter der Leitung von Burkhard Kuhls. Themen und Agenda werden gemeinsam nach Bedarf festgelegt. Eigene Geräte sind mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

