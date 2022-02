Stadtbergen

06:00 Uhr

Diskussion in Stadtbergen: Ist der Besuch einer Partnerstadt eine Dienstreise?

Plus Im September feiert Olbernhau ein Fest mit 5000 Bergleuten in Tracht und hätte gerne seine Partnerstadt Stadtbergen dabei. Doch wer soll das bezahlen?

Von Matthias Schalla

Diese Partnerschaft erinnert an die deutsche Wiedervereinigung vor 33 Jahren. Ein Jahr später besiegelten dann die Stadt Olbernhau am Nordrand des Erzgebirges und Stadtbergen ihren Partnerschaftsvertrag. Seitdem kommt es regelmäßig zu gegenseitigen Besuchen. Doch Freundschaften muss man pflegen, und während lange aufgrund von Corona kein persönlicher Austausch möglich war, steht nun wieder eine Einladung in das kleine Städtchen an. Der Stadtrat in Stadtbergen nahm dies bei der jüngsten Sitzung im Bürgersaal freudig zur Kenntnis, doch eine Frage führte zu angeregten Diskussionen: "Wer soll das bezahlen?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

