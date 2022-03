Stadtbergen

11:30 Uhr

E-Autos sollen im Mehrfamilienhaus in Stadtbergen laden können

Stadträte befürchten durch Ladesäulen in der Tiefgarage des geplanten Mehrfamilienhauses in Stadtbergen eine erhöhte Brandgefahr.

Von Matthias Schalla

Was haben E-Autos und ein Mehrfamilienhaus gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, doch dass das eine oder das andere nicht mehr geht, wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats in Stadtbergen deutlich. Ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen soll in der St.-Florian-Straße 4 entstehen. Zudem sind zwölf Tiefgaragenstellplätze und Besucherparkplätze geplant. Während früher vielleicht über die Breite der Einfahrt und die Steigung der Rampe diskutiert wurde, geht es heute um einen ganz anderen Punkt. Grob gesagt, um Steckdosen.

