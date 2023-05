E-Bike-Testsonntag auf dem Sportgelände

Die Grünen informieren auf dem Olbernhauplatz über eine mögliche persönliche Verkehrswende.

Wie kann die persönliche Verkehrswende gelingen? Warum nicht mit einem E-Bike, findet man bei den Stadtberger Grünen. Deshalb organisiert der Ortsverband seit vielen Jahren einmal im Jahr einen Testsonntag für die Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor, in diesem Jahr auf der Sportanlage am Olbernhauplatz. Dabei waren auch Bürgermeister Paulus Metz und sein Amtsvorgänger Ludwig Fink. Die Gäste testeten auf einer eigens dafür ausgewiesenen Strecke E-Bikes unterschiedlicher Hersteller, die von lokalen Fahrradhändlern zur Verfügung gestellt worden waren. Außerdem konnte man sich über Fahrrad-Leasing mit dem Arbeitgeber informieren und sich am Stand von Buchhändler Heiner Schmitt Literatur über Fahrradmobilität ansehen.

Wer neugierig war, wie Sonnenstrom erzeugt wird und ins E-Bike gelangt, konnte bei der Live-Vorführung eines Balkonkraftwerks am Stand des Solar-Fördervereins (SFV) seinen Wissensdurst stillen. Jürgen Umlauft, Mitbegründer der ehrenamtlichen Initiative Bürgerenergie Stadtbergen (BES), war es gelungen, den SFV und seine Kompetenz für die Veranstaltung zu gewinnen. Am Ende waren die Grünen mit der Veranstaltung zufrieden. "Es war wie auf einem kleinen Festival", resümiert Thomas Miehler, der die Organisation übernommen hatte. "Unser Anliegen war es, den Gästen ihre persönliche Mobilitätswende schmackhaft zu machen und sie für den dazugehörigen sauberen Strom zu interessieren. Das ist uns gelungen." (AZ)

