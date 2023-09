Ehepaar Rathgeber: „Es ist eine Gnade, miteinander dieses Jubiläum zu erleben“.

Die Stadtberger Maria und Georg Rathgeber feierten am 18. September das äußerst seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit. Sie sind seit 70 Jahren verheiratet.

Ihre Gnadenhochzeit feierten am 18. September Maria und Georg Rathgeber aus Stadtbergen. „Liebe, Vertrauen, Zusammenhalten in guten und in schlechten Tagen, entweder es passt oder es passt nicht“, verrät das Jubelpaar beim Sektumtrunk mit Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz. „Höhen und Tiefen gibt es überall. Bei uns passt's halt seit unserem Kennenlernen. Wir lieben uns noch heute so wie am ersten Tag und empfinden jeden Tag, den wir zusammen verbringen, als ein großes Geschenk“. Der Bibelspruch „Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf“. aus dem 1. Brief des Paulus an die Korinther 13,8“ prägt die 70-jährige Ehe von Maria und Georg Rathgeber. „Schöner kann man es wirklich nicht ausdrücken“, zeigt sich gerührt das Paar und hält sich fest an den Händen.

Bei der Hochzeit war die Stadtbergerin blutjung

Kennengelernt haben sie sich 1952 auf einem Faschingsball im Gasthaus Fendt in Diedorf. „Georg, der Ur-Deuringer, gefiel mir auf Anhieb, aber wir verloren uns aus den Augen. Zufällig liefen wir uns kurz danach auf dem Augsburger Osterplärrer über den Weg, seither sind wir unzertrennlich“, erzählt Maria Rathgeber, vom Ehemann liebevoll „mei Mariele, die gute Seel“ genannt. In der Stadtberger St. Nikolaus-Kirche gaben sie sich das Ja-Wort. „Ich war mit 17 einhalb Jahren blutjung und meine Eltern mussten unterschreiben, schmunzelt die heute 87-Jährige. 14 Jahre wohnte das Ehepaar im einstigen Deuringer Schulhaus in der Schnurbeinstraße, später in der Hochvogelstraße. Tochter Margot kam 1955, Sohn Georg 1968 zur Welt. Georg Rathgeber arbeitete als Spitzendreher bei Ziegler und Herzinger in Steppach, Gattin Maria, deren Traumberuf immer Schneiderin war, fand in der Stadtberger Wäscherei Weimer und später in der Waldhausklinik ihren beruflichen Wirkungskreis. Die Wohnung wurde schließlich zu groß und so entschloss sich das Ehepaar in den damals neu gebauten Hopfengarten in Stadtbergen zu ziehen. „Klein, aber fein, zentral gelegen, wir fühlen uns dort rundherum wohl und werden von der ganzen Familie mit Hingabe umsorgt“, freut sich Maria Rathgeber.

Den Garten in Stadtbergen pflegt nun der Enkel

Das gemeinsame Hobby war der liebevoll gepflegte Schrebergarten in Deuringen, den sie über 65 Jahren begeistert bewirtschafteten. „Wir zogen unser Gemüse und die Blumen selbst“, erzählt Maria Rathgeber, räumt aber fast mit Bedauern ein, dass die Arbeit im heißgeliebten „Gärtle“ nun doch zu schwer wurde. So freut sich das Paar heute umso mehr, dass Enkel Stephan Henning einen grünen Daumen hat und den idyllischen Kleingarten in all seiner Pracht übernahm. „Und wir genießen jetzt diese traumhafte Oase bei unseren Besuchen bequem vom Liegestuhl aus“.

„Unser ganzes Glück und Stolz ist unser Nachwuchs. Die beiden großen Enkel Tanja (40) und Stephan (37) machten uns schon zu stolzen Urgroßeltern von Tobias (14) und Sebastian (10). Das Glück perfekt wurde durch die Geburt der Zwillinge Melanie und Lisa-Marie, den elfjährigen Töchtern von Sohn Georg. Da kommt Leben ins Haus, wir haben unendlich viel Freude mit den Kindern“. Gekrönt wird schließlich der so besondere Ehrentag der Rathgebers am Wochenende mit einem fröhlichen Familienessen. (inst)

