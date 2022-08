Stadtbergen

vor 31 Min.

Einbrecher dringt in eine Arbeiterunterkunft in Stadtbergen ein

Ein Einbrecher ist am Montag in eine Arbeiterunterkunft „Beim Ziegelstadel“ eingestiegen.

Der Täter zerschlägt in einer Unterkunft in Stadtbergen "Beim Ziegelstadel" eine Fensterscheibe und klettert in die Wohnung. Dort stiehlt er Bargeld.

Ein Einbrecher ist am Montag in eine Arbeiterunterkunft „Beim Ziegelstadel“ eingestiegen. Der Täter schlug laut Polizei vermutlich in der Zeit zwischen fünf und 19 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dort entwendete er dann aus einer Wohnung Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 entgegen. (thia)

Themen folgen